Допінг-скандал: у Валієвої виявили сліди ще двох "сумнівних" препаратів, — NYT

Валієва заявила, що приймала препарати для лікування серцевого захворювання, але кардіологи сказали, що L-карнітин і препарат Гіпоксен не використовуються регулярно в кардіології.

Російська фігуристка Каміла Валієва перед Олімпіадою в Пекіні, крім триметазидину, приймала ще два препарати для лікування серцевого захворювання. Проте кардіологи сумніваються в доцільності їх використання при профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань, повідомляє The New York Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Видання пише, що два інших препарати — це добавка L-карнітин і препарат Гіпоксен, вони не входять до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), і водночас його вживання є сумнівним з точки зору позитивного впливу на роботу серця.

Фізіолог із Техаського університету в Остіні Едді Койл сказав, що L-карнітин "не позитивно впливає на м'язи" серця. А експерт із серцево-судинних захворювань із клініки в Клівленді доктор Стівен Ніссен вважає, що немає "переконливих наукових доказів" того, що L-карнітин допомагає в лікуванні пацієнтів із серцевою патологією.

Також сумнівне застосування Гіпоксену при серцевих захворюваннях. Ба більше, американські експерти стверджують, що комбіноване застосування цих речовин можуть виявитися не просто марними — вони можуть зашкодити спортсмену в його прагненні покращити результати.

У свою чергу російські ЗМІ звинувачують американців у пропаганді та стверджують, що західні журналісти влаштували цькування 15-річної Валієвої, перетворивши її на монстра. Зокрема, російський ресурс Sportbox опублікував статтю, у якій йдеться про те, що вживання L-карнітину та Гіпоксену абсолютно легальне та не заборонене для спортсменів, а нагнітання скандалу навколо фігуристки Валієвої відбувається для того, щоб видавити зі змагань сильного конкурента, який на голову вищий своїх суперників.

"У США все подають так, що нібито у Валієвої допінг знайшли саме на Олімпіаді. Все перевернуто, кажуть напів правду", — сказав російський хокеїст Ілля Бризгалов.

Нагадаємо, що в російської фігуристки Каміли Валієвої в результаті допінг-тесту в організмі було виявлено заборонений у спорті триметазидин. Сама 15-річна фігуристка пояснила наявність препарату "побутовим забрудненням". За її словами, дідусь спортсменки приймав триметазидин як серцеві ліки.