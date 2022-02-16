Допинг-скандал: у Валиевой обнаружили следы еще двух "сомнительных" препаратов , — NYT

Валиева заявила, что принимала препараты для лечения сердечного заболевания, но кардиологи сказали, что L-карнитин и препарат Гипоксен не используются регулярно в кардиологии.

Российская фигуристка Камила Валиева перед Олимпиадой в Пекине помимо триметазидина принимала еще два препарата для лечения сердечного заболевания. Однако кардиологи сомневаются в целесообразности их использования при профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает The New York Times.

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Издание пишет, что два других препарата — это добавка L-карнитин и препарат Гипоксен, они не входят в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA), и в то же время его употребление сомнительно с точки зрения положительного воздействия на работу сердца.

Физиолог из Техасского университета в Остине Эдди Койл сказал, что L-карнитин "не оказывает положительного воздействия на мышцы" сердца. А эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям из клиники в Кливленде доктор Стивен Ниссен считает, что нет "убедительных научных доказательств" того, что L-карнитин помогает в лечении пациентов с сердечной патологией.

Также сомнительно применение Гипоксена при сердечных заболеваниях. Более того, американские эксперты утверждают, что комбинированное применение этих веществ могут оказаться не просто бесполезными — они могут навредить спортсмену, в его стремлении улучшить результаты.

В свою очередь российские СМИ обвиняют американцев в пропаганде и утверждают, что западные журналисты устроили травлю 15-летней Валиевой, превратив ее в монстра. В частности российский ресурс Sportbox опубликовал статью, в которой говорится о том, что употребление L-карнитина и Гипоксена абсолютно легально и не запрещено для спортсменов, а нагнетание скандала вокруг фигуристки Валиевой происходит для того, чтобы выдавить из соревнований сильного конкурента, который на голову выше своих соперников.

"В США все подают так, что якобы у Валиевой допинг нашли именно на Олимпиаде. Все перевернуто, говорят полуправду", — сказал российский хоккеист Илья Брызгалов.

Напомним, что у российской фигуристки Камилы Валиевой в результате допинг-теста в организме был обнаружен запрещенный в спорте триметазидин. Сама 15-летняя фигуристка объяснила наличие препарата "бытовым загрязнением". По ее словам, дедушка спортсменки принимал триметазидин в качестве сердечного лекартсва.