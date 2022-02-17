"Издевательство над детьми, спонсируемое Россией". На Олимпиаде-2022 скандал из-за Валиевой

Дело фигуристки Камилы Валиевой получило новый поворот: российских чиновников обвиняют в психологическом насилии над несовершеннолетними.

Неудачное выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде-2022 спровоцировало новый скандал и вызвало негодование в мировом сообществе.

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В частности, британский тележурналист Пирс Морган обвинил российских чиновников в издевательстве над детьми, указывая на возраст 15-летней фигуристки. Об этом Морган написал в Twitter.

"Это издевательство над детьми, спонсируемое Россией. И организаторы Олимпийских игр поощряют это. Они — позорные соучастники", — написал Пирс Морган.

Такой была реакция на слезы Камилы Валиевой после провального проката в произвольной программе, который состоялся 17 февраля на Олимпийских играх в Пекине.

Камила Валиева: что случилось на Олимпиаде?

[ + – ] Камила Валиева не справилась с давлением Фото: championat.com

17 февраля в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования в произвольной программе. Несмотря на статус фаворитки, россиянка Камила Валиева упала во время своего выступления, что стоило ей судейских баллов. Неудачное выступление Валиевой привело к тому, что она заняла только четвертое место. При этом спортсменка не смогла сдержать слез, что стало поводом для новой дискуссии.

Как сообщает Sports.ru, после выступления, Камила Валиева получила замечание от главного тренера сборной России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Тренер обвинила спортсменку в том, что она перестала бороться и плохо выполнила элементы программы.

Российский спортивный комментатор Алексей Андронов призвал Международный Олимпийский комитет поднять возрастной ценз для участников Олимпиады и не допускать к соревнованиям спортсменов моложе 18 лет. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя слова серебряной призерки Александры Трусовой, которая заявила, что не хочет возвращаться на лед.

"Лучшее доказательство тому, что возрастной ценз должен быть поднят. И желательно до 18 лет.

Просто представьте себе, какое это испытание для психики РЕБЕНКА, как вы их все называете!

К черту инкубатор! К черту Тутберидзе! В женском фигурном катании должны соревноваться ЖЕНЩИНЫ!", — написал Андронов.

Камила Валиева попала в допинг-скандал на Олимпиаде-2022

[ + – ] Камила Валиева попала в допинг-скандал Фото: РИА Новости

Широкую известность российская фигуристка Камила Валиева получила после победы российских фигуристок в командном соревновании. Тогда была задержана церемония награждения из-за того, что стало известно, что Камила Валиева сдала положительный допинг-тест еще в декабре. Валиева, к слову, стала первой спортсменкой которой удалось удачно завершить четверной прыжок.

Позже стало известно, что Камила Валиева употребляла препарат триметазидин, который повышает обменные энергетические процессы внутри клеток организма. В спорте препарат запрещен уже давно, а вне спорта его назначают пациентам, имеющим проблемы с работой сердечно-сосудистой системы.

Спортивный арбитражный суд рассмотрел дело Валиевой и разрешил ей принимать участие в соревнованиях. Коллегия CAS по итогам рассмотрения дела, пришла к выводу, что отстранение фигуристки от Олимпийских игр нанесло бы ей невосполнимый ущерб. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены такие факторы, как возраст спортсменки (она является защищенным лицом, поскольку не достигла 16-летнего возраста), негативная допинг-проба на Олимпийских играх и несвоевременное уведомление о результате положительного теста, сделанного в декабре.

В то же время, дисциплинарные санкции к Валиевой могут быть применены уже по итогам полного рассмотрения дела, которое завершится после Олимпийских игр. При этом, МОК принял решение не проводить церемонию награждения фигуристок в командном соревновании. Если Камила Валиева вошла бы в тройку лучших спортсменок в индивидуальном турнире, то церемония награждения также не состоялась бы. Кроме того, сегодня появилась информация о том, что Камилу Валиеву не пригласили на показательные выступления Олимпийских игр.

Сама Камила Валиева сообщила, что приняла дедушкино лекарство. Именно так она пояснила попадание запрещенного препарата в кровь во время заседания арбитражного суда. Адвокат фигуристки отметил, что концентрация вещества в крови спортсменки ничтожно мала и составила 2,1 нанограмма на миллилитр. По словам адвоката, препарат попал в организм случайно.

Американское издание New York Times позже сообщило, что в крови Камилы Валиевой были обнаружили следы еще двух препаратов: L-карнитина и Гипоксена.

Ранее Фокус рассказывал, что глава антидопингового агентства США Трэвис Таггарт обвинил Камилу Валиеву в попытке улучшить спортивные результаты за счет препаратов.