Валиева будет отстаивать свою честь. Суд объяснил решение по делу фигуристки
Чтобы восстановить репутацию, фигуристка попросит вскрыть пробу Б. Утверждается, что при анализе результатов могла произойти лабораторная ошибка.
Спортивный арбитражный суд (CAS) представил мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой. В понедельник, 14 февраля, коллегия суда отклонила апелляции со стороны МОК, ВАДА и ISU, разрешив российской фигуристке продолжить участие в пекинских Играх. Мотивировочная часть опубликована на сайте CAS.
Допинг-проба Валиевой, которая была взята в декабре во время Чемпионата РФ по фигурному катанию, показала наличие в организме спортсмена запрещенного вещества триметазидина и двух других препаратов, которые находятся в списке запрещенных.
"Лекарство дедушки"
В тексте решения CAS приводятся объяснения представителей Валиевой, в т.ч. ее матери. Утверждается, что спортсменка не употребляла запрещенный препарат преднамеренно, а равно и по медицинским показаниям. Препарат, вероятнее всего, попал в организм бытовым путем, из-за того, что дедушка принимает Триметазидин в качестве лекарства для поддержки сердца после операции и часто носит его с собой.
По словам мамы Валиевой, дедушка регулярно отвозит внучку на первую и вторую тренировки в течение дня, затем ждет ее в тренировочном центре, пока тренировка не закончится.
Во время слушания было демонстрировалось видео, на котором дедушка спортсменки, сидя в автомобиле, показывает упаковку "Trimetazidine MV".
Проба Б
Представители спортсменки заявляют, что направят запрос о вскрытии пробы Б, поскольку, допускают, что могла произойти техническая ошибка при анализе пробы в лаборатории.
То, что проба Б еще не вскрыта, подтвердил и представитель МОК Марк Адамс.
Напомним, что Камила Валиева осталась без медали в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Во время проката в произвольной программе фигуристка допустила ряд ошибок, из-за которых не смогла подняться выше четвертого места, хотя в короткой программе Валиева лидировала.
Ранее Фокус сообщал, что дело фигуристки Камилы Валиевой получило новый виток. Теперь международные антидопинговые ведомства обвиняют чиновников из РФ в психологическом насилии над несовершеннолетними спортсменами.