"Пошел в другую сторону": Беленюк получил бронзу и игнорировал россиянина во время награждения

Борец Жан Беленюк отказался находиться рядом с гражданами РФ и Беларуси на пьедестале. Украинца не будет на совместном фото победителей Чемпионата Европы в весовой категорий до 87 кг.

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк отказался участвовать в приветственных мероприятиях во время награждения победителей Чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Бухаресте (Румыния). Украинец не пожелал подавать руки гражданину РФ, который принимал участие в торжествах. О происшествии на ЧЕ по борьбе рассказало информационное агентство ТАСС.

Журналисты ТАСС объяснили, что инцидент произошел во время финального фотографирования и рукопожатий, которое происходит во время награждения. Беленюк, получивший бронзу в весовой категории до 87 кг, должен был присоединиться к фотосессии вместе с другими победителями, среди которых был российский борец. Украинец отказался принимать в этом участие.

"Беленюк направился в другую сторону", — написали на портале росСМИ.

Если бы борец остался, ему бы пришлось пожимать руку гражданину РФ, который участвовал в соревнованиях под флагами других государств. Золото Чемпионата Европы по борьбе 2024 получил Александр Комаров, уроженец Санкт-Петербурга, который надел форму Сербии. Кроме того, на пьедестал попал гражданин Беларуси Кирилл Маскевич, бронзовый медалист, отметили журналисты.

На портале Международной федерации греко-римской борьбы United World Wrestling рассказали о бронзовой медали Жана Беленюка. Также указывается, что он находится на третьем месте мирового рейтинга борцов в категории Seniors до 87 кг.

Жан Беленюк — 33-летний украинский спортсмен, который завоевывал золото и серебро на двух Олимпийских играх. Кроме того, он трижды получал золотую медаль на Чемпионатах Мира и трижды становился бронзовым призером Чемпионата Европы. В 2019 году борца избрали народным депутатом по списку партии "Слуга народа".

На странице в Facebook он еще не комментировал события на ЧЕ по борьбе 2024.

Спорт и война РФ — поступки украинских спортсменов

Отметим, после российского вторжения в Украину российские спортсмены продолжают участвовать в большинстве соревнований — спортивные функционеры не желают избавляться от представителей страны-агрессора. Поэтому во время соревнований происходят инциденты в результате встречи украинцев с представителями РФ. Например, летом 2023 года украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке после завершения поединка. Судьи сначала ее наказали, заявив о дисквалификации. Впрочем, впоследствии они передумали.

В похожей ситуации оказалась украинская теннисистка Элина Свитолина — она отказалась пожимать руку россиянке Анне Блинковой, которая открыто поддерживает вторжение РФ в Украину.

В январе 2024 года украинки принимали участие в Australian Open-2024: Даяна Ястремская дошла до полуфинала турнира. 11 февраля Ольга Харлан стала победительницей Чемпионата Мира в Перу.