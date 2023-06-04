Элина Свитолина обыграла лучшую теннисистку России на престижном теннисном турнире Roland Garros

В прошлом году Дарья Касаткина совершила каминг-аут, заявив, что встречается с фигуристкой Натальей Забияко.

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7-я ракетка Украины Элина Свитолина (№192 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros с призовым фондом 49,6 миллионов евро. В четвертом круге 28-летняя одесситка обыграла лучшую теннисистку России Дарью Касаткину (№9 WTA). Об этом сообщают в официальных соцсетях теннисного турнира.

Спортивные комментаторы отмечают, что Элина использовала любую возможность атаковать.

За выход в полуфинал Элина Свитолина сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США. №30 WTA) ) — Арина Соболенко (Беларусь. №2 WTA).

Элина Свитолина победила Дарью Касаткину

Ранее Элина и Свитолина и Дарья Касаткина встречались на корте шесть раз и украинка ни разу не проиграла.

На пресс-конференции Свитолина сказала, что ее вдохновляет опыт других женщин, которые возвращались в большой спорт после рождения ребенка. Но пошутила, что сама она не уверена, что вернется на корт, если родит второго малыша.

Напомним, ранее Элина Свитолина победила россиянку Анну Блинкову и отказалась пожимать ей руку после победы. Также поступила и теннисистка Марта Костюк, отказавшись приветствовать беларуску Арину Соболенко.

Элина Свитолина вернулась на корт после рождения дочки Скай. Отец девочки — французская звезда тенниса Гаэль Монфис. Пара проживает в Монако.

Лучшие моменты встречи между Свитолиной и Касаткиной

А Дарья Касаткина хоть и выступает за Россию, но в прошлом году говорила о том, что хочет отказаться от российского паспорта. Сейчас она проживает в Испании. Теннисистка совершила каминг-аут, заявив, что встречается с девушками. И на вопрос, есть ли у нее девушка сейчас, ответила утвердительно и опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко, которая проживает в Канаде.

В Госдуме заявление Касаткиной вызвало шквал негодования. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и один из авторов законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ Нина Останина даже назвала Касаткину "больной" и заявила, что ее каминг-аут Касаткиной не должен считаться пропагандой.

"Это же не пропаганда. Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие", — сказала Останина.