Первая ракетка РФ Дарья Касаткина совершила каминг-аут. В Госдуме ее осудили

Лучшая теннисистка РФ, 25-летняя Дарья Касаткина сообщила, что является лесбиянкой, российские депутаты сообщили, что она "больна"

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которую называют "первой ракеткой России", совершила каминг-аут. Она призналась, что у нее есть девушка в интервью блогеру Виктору Кравченко.

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"Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько", — сказала спортсменка.

Также она намекнула на то, что в России к представителям ЛГБТ относятся негативно.

"Нет ничего проще в мире, мне кажется, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь, серьезно? Особенно в России!", — сказала Касаткина.

Сейчас Дарья проживает в Испании, в мировом рейтинге женского тенниса она занимает 12 место, ее состояние – не менее семи миллионов долларов.

На счету Касаткиной пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в составе сборной России она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

После интервью, которое вызвало бурную реакцию в России, она выложила фото, на котором она позирует вместе с известной фигуристкой Натальей Забияко, недавно принявшей решение выступать за Канаду.

[ + – ] Дарья Касаткина и Наталья Забияко

Ранее Дарья Касаткина и теннисист Андрей Рублев, олимпийский чемпион 2020 года, намекнули на то, что могут сменить гражданство России на какое-то другое, чтобы продолжать спортивную карьеру. Напомним, после вторжения ВС РФ в Украину, российским теннисистам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) и они не были допущены на Уимблдон.

"Чемпионат мира у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. Я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим", — намекнула на смену гражданства Касаткина.

[ + – ] Дарья Касаткина - первая ракетка России

В Госдуме России уже каминг-аут спортсменки обсудили и осудили. Ведь в этой стране с 2013 года действует административная ответственность за "пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних".

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал людей сосредоточиться на профессиональных достижениях спортсменки, а не на ее личной жизни.

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что одобрять ее поступок нельзя. "Мы – русские люди! У нас есть традиционные, культурные, нравственные ценности, которые мы передаем из поколения в поколение. Одобрять поступок Дарьи никаким образом нельзя! У нас спортсмены всегда, начиняя с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина – не лучший пример для подражания", — сообщил Терюшков.

А глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и один из авторов законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ Нина Останина заявила, что каминг-аут Касаткиной не должен считаться пропагандой.

"Это же не пропаганда. Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие", — заявила Останина.

Напомним, ранее на военную службу в порт на Северном море отправили российского хоккеиста Ивана Федотова. Тот собирался уехать в США и начать карьеру в НХЛ.