Перша ракетка РФ Дар'я Касаткіна здійснила камінг-аут. У Держдумі її засудили

Найкраща тенісистка РФ, 25-річна Дар'я Касаткіна повідомила, що вона лесбіянка, російські депутати повідомили, що вона "хвора".

Російська тенісистка Дар'я Касаткіна, яку називають першою ракеткою Росії, здійснила камінг-аут. Вона зізналася, що має дівчину в інтерв'ю блогеру Віктору Кравченку.

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"Довго жити в шафі складно та не має сенсу. Постійно буде в тебе в голові крутитися, доки не скажеш. Зрозуміло, що кожен сам обирає, як відкритися і наскільки", — сказала спортсменка.

Також вона натякнула на те, що в Росії до представників ЛГБТ ставляться негативно.

"Немає нічого простішого у світі, мені здається, ніж бути натуралом. Якщо є вибір, хто обере бути геєм? Ускладнювати собі життя, серйозно? Особливо в Росії!" — сказала Касаткіна.

Зараз Дар'я проживає в Іспанії, у світовому рейтингу жіночого тенісу вона посідає 12 місце, її статки — не менше семи мільйонів доларів.

На рахунку Касаткіної п'ять перемог на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA). Також у складі збірної Росії вона стала володаркою Кубка Біллі Джин Кінг у 2021 році.

Після інтерв'ю, яке викликало бурхливу реакцію в Росії, вона виклала фото, на якому вона позує разом із відомою фігуристкою Наталією Забіяко, яка нещодавно ухвалила рішення виступати за Канаду.

[ + – ] Дар'я Касаткіна та Наталія Забіяко

Раніше Дар'я Касаткіна та тенісист Андрій Рубльов, олімпійський чемпіон 2020 року, натякнули на те, що можуть змінити громадянство Росії на інше, щоб продовжувати спортивну кар'єру. Нагадаємо, після вторгнення ЗС РФ в Україну російським тенісистам заборонено виступати на турнірах під егідою Міжнародної федерації тенісу (ITF) і вони не були допущені на Вімблдон.

"Чемпіонат світу в нас забрали, коли повернуть? Ніколи не повернуть. Я не знаю. З Олімпіадою взагалі незрозуміло що, а Ігри через два роки. Коротше, ми самітники. Не знаю, що далі. Паспорт міняти? Подивимося", — натякнула зміну громадянства Касаткіна.

[ + – ] Дар'я Касаткіна — перша ракетка Росії

У Держдумі Росії вже камінг-аут спортсменки обговорили та засудили. Адже у цій країні з 2013 року діє адміністративна відповідальність за "пропаганду нетрадиційних стосунків серед неповнолітніх".

Голова комітету Держдуми із фізичної культури та спорту Дмитро Свищев закликав людей зосередитися на професійних досягненнях спортсменки, а не на її особистому житті.

Депутат Держдуми РФ Роман Терюшков заявив, що схвалювати її вчинок не можна. “Ми — російські люди! У нас є традиційні, культурні, моральні цінності, які ми передаємо з покоління в покоління. Схвалювати вчинок Дар'ї ніяк не можна! У нас спортсмени завжди, починаючи з радянської Росії, були ідолами для наслідування. А Касаткіна — не найкращий приклад для наслідування", — повідомив Терюшков.

А голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей та один з авторів законопроєкту про повну заборону пропаганди ЛГБТ Ніна Останіна заявила, що камінг-аут Касаткіної не повинен вважатися пропагандою.

"Це ж не пропаганда. Це те саме, що хворий на рак скаже, що він хворий. Ну зізнався він, що хворий, що з цього? Це викликатиме співчуття", — заявила Останіна.

Нагадаємо, раніше на військову службу до порту на Північному морі відправили російського хокеїста Івана Федотова. Той збирався виїхати до США та розпочати кар'єру в НХЛ.