Еліна Світоліна обіграла найкращу тенісистку Росії на престижному тенісному турнірі Roland Garros

Торік Дарія Касаткіна здійснила камінг-аут, заявивши, що зустрічається з фігуристкою Наталією Забіяко.

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7-ма ракетка України Еліна Світоліна (№192 WTA) вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Roland Garros із призовим фондом 49,6 мільйона євро. У четвертому колі 28-річна одеситка обіграла найкращу тенісистку Росії Дарію Касаткіну (№9 WTA). Про це повідомляють в офіційних соцмережах тенісного турніру.

Спортивні коментатори зазначають, що Еліна використала будь-яку можливість атакувати.

За вихід до півфіналу Еліна Світоліна зіграє з переможницею пари Слоан Стівенс (США, №30 WTA) — Аріна Соболенко (Білорусь, №2 WTA).

Еліна Світоліна перемогла Дар'ю Касаткіну

Раніше Еліна Світоліна й Дарія Касаткіна зустрічалися на корті шість разів, і українка жодного разу не програла.

На пресконференції Світоліна сказала, що її надихає досвід інших жінок, які поверталися до великого спорту після народження дитини. Але пожартувала, що сама вона не впевнена, що повернеться на корт, якщо народить другого малюка.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову та відмовилася тиснути їй руку після перемоги. Так само вчинила й тенісистка Марта Костюк, відмовившись вітати білоруску Арину Соболенко.

Еліна Світоліна повернулася на корт після народження доньки Скай. Батько дівчинки — французька зірка тенісу Гаель Монфіс. Пара проживає в Монако.

Найкращі моменти зустрічі між Світоліною та Касаткіною

А Дарія Касаткіна хоч і виступає за Росію, але минулого року говорила про те, що хоче відмовитися від російського паспорта. Нині вона мешкає в Іспанії. Тенісистка зробила камінг-аут, заявивши, що зустрічається з дівчатами. І на запитання, чи має дівчину зараз, відповіла ствердно й опублікувала фото з російською фігуристкою Наталією Забіяко, яка проживає в Канаді.

У Держдумі заява Касаткіної викликала шквал обурення. Голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей та одна з авторів законопроєкту про повну заборону пропаганди ЛГБТ Ніна Останіна навіть назвала Касаткіну "хворою" та заявила, що її камінг-аут Касаткіної не повинен вважатися пропагандою.

"Це ж не пропаганда. Це те саме, що хворий на рак скаже, що він хворий. Ну зізнався він, що хворий, що з цього? Це викликатиме співчуття", — сказала Останіна.