"Олимпик" Марсель — "Шахтер": где смотреть ответный матч за выход в 1/8 Лиги Европы

Руководство марсельского "Олимпика" на днях уволило главного тренера итальянца Дженнаро Гаттузо. Фаворитом матча с "Шахтером" букмекерские конторы считают хозяев. На их домашнюю победу в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1.73.

22 февраля на стадионе "Велодром" в Марселе состоится ответная встреча местного "Олимпика" с украинским "Шахтером" в рамках противостояния за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

На днях "провансальцы" поменяли главного тренера: экспрессивного итальянца Дженнаро Гаттузо сняли после поражения от "Бреста" в Лиге 1. Безвыигрышная серия "Олимпика" во внутреннем первенстве достигла уже семи матчей. Новым наставником назначили 70-летнего Жана-Луи Гассе.

Матч за выход в 1/8 Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени. Обслужит его бригада немецких арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Где смотреть матч "Марсель" — "Шахтер"

Стадион "Велодром"

Прямую трансляцию матча в Украине можно будет смотреть на онлайн-платформе Megogo (канал Megogo Футбол 1), а также на Volia TV.

"Марсель" — "Шахтер": прогноз букмекеров на Лигу Европы

Фаворитом противостояния букмекерские конторы считают хозяев. На их домашнюю победу в основное время и, соответственно, проход в следующий этап Лиги Европы принимаются ставки с коэффициентом 1.73. На успех украинской команды можно поставить с коэффициентом — 5.10. Ничья — 4.00. Обе забьют — 1.77.

В предыдущем матче в Гамбурге "горняки" едва ли не чудом избежали поражения. Гол бразильца Эгиналдо на последних минутах спас подопечных Марино Пушича. В итоге первая встреча завершилась 2:2, причем украинцам пришлось дважды отыгрываться.

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