Тромб оторвался: умер бойфренд теннисной звезды из Беларуси Арины Соболенко
Известная спортсменка из Беларуси встречалась с хоккеистом Константином Кольцовым. Арина уже снялась с турнира в Майами.
Арина Соболенко, известная теннисистка из Беларуси, чемпионка Открытого чемпионата Австралии, снялась с турнира в Майами после смерти своего бойфренда, хоккейной звезды Константина Кольцова. Белорусские СМИ сообщают, что он умер от "оторвавшегося тромба". Об этом пишет Daily Mail.
Константин Кольцов встречался с Соболенко три года. Смерть бывшего хоккеиста Константина Кольцова подтвердил его бывший клуб "Салават Юлаев" (Уфа) во вторник в социальной сети Telegram. Тренер встречался с 25-летней чемпионкой Открытого чемпионата Австралии по теннису Соболенко и ранее сообщалось, что он якобы погиб в ДТП. Также СМИ писали, что он якобы выпал из окна.
"С глубокой скорбью сообщаем, что скончался тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги и болельщики. Константин навсегда вписал себя в историю нашего клуба", — говорится в сообщении российского клуба.
Теперь в его родной Беларуси появились сообщения о том, что 42-летний мужчина умер от "оторвавшегося тромба".
Вторая ракетка мира, Арина Соболенко находится в Майами, где она готовилась к предстоящему турниру Miami Open. Ожидалось, что Кольцов присоединится к ней во Флориде. Теперь спортсменка снялась с турнира. Белорусская теннисистка исключена из официального расписания тренировок, а сообщения о ее участии в социальных сетях были удалены.
Кольцов выступал за "Питтсбург Пингвинз" и представлял Беларусь на двух зимних Олимпийских играх.
Сообщалось, что он не планировал продлевать контракт со сборной России по хоккею, которую тренировал последние два сезона. Предполагалось, что он может вернуться в Беларусь и тренировать сборную страны по хоккею, а также стать главным тренером минского "Динамо".
Смерть Кольцова произошла всего через пять лет после того, как теннисистка потеряла отца Сергея после его внезапной смерти в 44 года.
Как и Кольцов, отец Соболенко также профессионально играл в хоккей, и белорусская спортсменка часто говорила о том, как ее вдохновлял отец на спортивные подвиги.
Считается, что Соболенко и Кольцов встречались в течение трех лет после того, как впервые встретились в июне 2021 года, и вторая ракетка мира часто публиковала их совместные фотографии в своем аккаунте в Instagram, признаваясь ему в любви.
"Ты мой самый дорогой человек, мой лучший друг и моя самая сильная поддержка. Надеюсь, у нас получится все, что мы запланировали. Я люблю тебя", — писала теннисистка.
Совсем недавно Кольцов поддерживал Соболенко в Мельбурне.
У Кольцова есть три сына от предыдущих отношений: Даниэль, Александр и Стефан.
Напомним, ранее скончался российский оппозиционер Алексей Навальный. Он умер в тюрьме. И причиной его смерти также был назван оторвавшийся тромб. Что опровергает его врач.