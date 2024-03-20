Хоккеист Константин Кольцов покончил с собой: в Беларуси сообщали об "оторвавшемся тромбе"

Кольцов встречался со второй ракеткой мира Ариной Соболенко и был тренером российского хоккейного клуба "Салават Юлаев". В родной Беларуси причиной его смерти назвали "оторвавшийся тромб".

Константин Кольцов, хоккеист из Беларуси, тренер российского хоккейного клуба "Салават Юлаев" (Уфа), покончил с собой. Когда днем ранее стало известно о смерти 42-летнего спортсмена, СМИ Беларуси назвали причиной смерти "оторвавшийся тромб", ссылаясь на пресс-службу клуба. Позже эту информацию опровергли. Также появлялись сообщения о том, что бойфренд Арины Соболенко погиб в ДТП. О смерти Кольцова написали американские СМИ, сообщив о том, что он умер в результате "очевидного самоубийства", пишет People.

Кольцов умер в США. Хоккеист приехал в Майами, где на теннисном турнире планировалось выступление белорусской спортсменки, второй ракетки мира Арины Соболенко, с которой встречался Кольцов. Сама Соболенко уже снялась с турнира.

Константин Кольцов и Арина Соболенко Фото: Instagram sabalenka_aryna

"По данным следователей, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция Бэл-Харбора и пожарно-спасательная служба были отправлены на курорт St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, в связи с мужчиной, который прыгнул с балкона", — говорится в заявлении полицейского управления Майами-Дейд.

Далее в заявлении говорится: "Управление полиции Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства г-на Константина Кольцова. Никаких подозрений в том, что это не было самоубийством – нет".

Кольцов, который регулярно ездил на теннисные турниры Соболенко, был в Майами, чтобы поддержать выступление своей девушки на Miami Open, который начался в воскресенье.

Кольцов и Соболенко начали встречаться в 2021 году.

О своих отношениях они официально сообщили в Instagram в июне 2021 года, когда Соболенко поделилась фотографией Кольцова , целующего ее в щеку. "Хорошо, когда есть кто-то, кто способен понять мое безумие", — написала она в подписи.

Кто такой Константин Кольцов

Константин Кольцов — уроженец Минска и воспитанник местной хоккейной команды "Юность". Кольцов выступал в НХЛ за клуб "Питтсбург Пингвинз", в составе которого провел 144. В КХЛ он играл в "Северстали", "Металлурге", "Ак Барсе", "Спартаке", "Атланте", "Салавате Юлаеве". В составе уфимской команды в 2008 году он стал чемпионом России, а в 2011-м — обладателем Кубка Гагарина. Также Кольцов провел 123 игры за сборную Беларуси по хоккею. В 2016 году он закончил карьеру в минском "Динамо" и стал тренером клуба. С 2022 года был тренером команды "Салават Юлаев".

СМИ Беларуси пишут, что роман Соболенко и Кольцова был скандальным. Кольцов был женат. Свою будущую жену Юлию он встретил в 2004 году в США. Сама она русская из Латвии. Пара поженилась два года спустя. У пары трое сыновей — Александр, Данила и Стефан. Младший из детей родился в 2019 году.

В 2020-м жена Кольцова опубликовала пост о разрыве с мужем, при этом особо отметила "девушек, висящих на шее чужих мужчин с младенцами в семьях".

Арина Соболенко на Уимблдоне Фото: Getty Images

Также сообщается, что он покинул клуб "Салават Юлаев" после разговора на повышенных тонах, подписав заявление об увольнении.

Заявление об увольнении из "Салавата" удовлетворили. Клуб должен был рассчитать Кольцова, но не успел – у организации на данный момент нет денег. И зарплату сотрудникам задерживают.

Арина Соболенко и бывшая супруга Кольцова не делали заявлений по поводу его смерти. Напомним, ранее Соболенко возмущалась решением организаторов Уимблдона отстранить белорусских игроков от участия в прошлогоднем турнире.

Константин Кольцов и Арина Соболенко Фото: Instagram sabalenka_aryna

Теннисистка утверждала, что от спортсменов требуют громких заявлений о войне.

"Но зачем нам кричать на каждом углу? Это вообще не поможет, — заявила теннисистка. — Они отстранили нас от Уимблдона, и что это изменило? Ничего — все продолжается, и это самое печальное". Константин Кольцов в 2020-м он подписал провластное письмо, заявив, что спорт должен быть вне политики.