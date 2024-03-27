Звезда сборной Украины Зинченко заступился за фаната, которого тащил с поля польский полицейский (видео)

Польские полицейские скрутили болельщика и пытались увести с поля. Футболист хотел этому помешать, но страж правопорядка, очевидно, не прислушался к увещеваниям украинского капитана.

Полузащитник/защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко пытался защитить украинского болельщика от польского полицейского, который схватил его за руки. После волевой победы над Исландией, гарантировавшей выход Сине-желтых на Евро-2024, некоторые из зрители выбежали на поле. Видео опубликовано в соцсети X.

Александр Зинченко пытается защитить фаната от польской полиции

Одного из фанатов скрутил полицейский и пытался увести с поля, но Зинченко пытался этому помешать. Страж правопорядка, очевидно, не прислушался к увещеваниям украинского капитана, и все же вывел нарушителя под трибуны.

Действия капитана украинской команды оценили болельщики на трибунах.

После победы над испанцами Украина на Евро-2024 сыграет с такими соперниками по группе: Бельгия, Словакия и Румыния.

Случаи, когда фанаты команды массово выбегают на поле после победы команды нередки. При этом униформу футболистов порой разбирают на сувениры. Местная полиция к этому обычно относится терпимо.

Болельщики сборной Грузии на поле

Подобное было и в матче Грузия–Греция в Тбилиси, который, как и поединок Украина–Исландия, состоялся накануне, 26 марта. Грузинская сборная впервые пробилась на Чемпионат Европы, и фанаты гурьбой высыпали на поле. В отличие от Украины, Грузия играла дома, и на опубликованных кадрах не видно, чтобы полицейские применяли силу.

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В этом случае поводов для радости не было. Рассерженные болельщики "Сент Этьена" выбежали на поле после того, как счет на табло отправил команду лигой ниже

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К слову, в истории мирового футбола случалось, что и сами футболисты в силовой манере заступались за болельщиков.

13 мая 1990 года на "Максимире" в Загребе местное "Динамо" принимало принципиального соперника — белградскую "Црвену Звезду". Игра превратилась в фанатской побоище, вмешалась полиция. 22-летняя будущая звезда "Милана" Звонимир Бобан, увидев, что полицейский бьет динамовского фаната, в ответ нанес тому удар ногой. Этот случай сделал футболиста национальным героем.

Удар Звонимира Бобана

Напомним, что уехавший за границу украинский тренер нашел работу в США.

Также сообщалось, что в предыдущем матче сборная Украины обыграла боснийцев. Это еще одна волевая победа: отыгрываться пришлось после удара защитника "Зальцбурга" Амара Дедича из пределов штрафной площади.