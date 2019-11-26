Черные дыры могут создавать крупнейшие во Вселенной планетные системы, – ученые

Ученые в новом исследовании предположили, что сверхмассивные черные дыры могут оказаться домом для крупнейших планетных систем. Об этом сообщает Forbes.

По словам исследователей, планеты обычно формируются вокруг молодых звезд, так как они зарождается внутри звездной туманности из газа и пыли. Некоторые части пыли формируются в молодые планеты, так возникают системы экзопланет, вращающиеся вокруг звезды.

Диски из газа и пыли также образуются и вокруг сверхмассивных черных дыр. У слишком активных черных дыр аккреционный диск слишком горячий для формирования новых планет. Но у менее активных черных дыр, известных как галактические ядра с низкой светимостью (AGN), может также образоваться диск из пыли и газа.

Группа исследователей считает, что светимость черных дыр может обеспечивать диски достаточным количеством тепла для столкновения частиц. Со временем скопления могут превратиться в планеты, в 10 раз массивнее Земли. Насколько быстро будет протекать формирования, зависит от самой черной дыры. Для той, что находится в центре нашей галактики, временная шкала составляет порядка 100 млн лет.

Согласно расчетам, сверхмассивная черная дыра может иметь десятки тысяч планет, вращающихся в нескольких световых годах от горизонта событий. Если догадка ученых верна, то такие черные дыры могут быть домом для крупнейших планетных систем во Вселенной.

Проблема заключается в том, что обнаружить такие системы довольно непросто, так как источаемого света недостаточно для их поиска с помощью современных инструментов.

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