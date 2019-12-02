Технологии и наука
Марсоход Curiosity сфотографировал Марс на рассвете
Снимок был сделан при помощи навигационной камеры
Марсоход NASA Curiosity сделал впечатляющую фотографию марсианского рассвета над кратером Гейла. Об этом сообщил один из членов команды Curiosity в Twitter.
"Один из самых прекрасных снимков, которые мне посчастливилось получить", – написал Даг Эллисон из NASA, управлявший съемкой с Земли.
Снимок был сделан марсоходом в минувшую субботу, 30 ноября, при помощи навигационной камеры. На нем видно Солнце сияющее в левом углу снимка, едва освещая пейзаж вокруг марсохода.
Кратер Гейла является домом для Curiosity, который имеет такие захватывающие пейзажи, включая возвышающуюся вдали гору Шарп. Марсоход исследует планету с 2012 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Марсоход Curiosity поделился фотографиями марсианского горизонта. Марсоход изучает скалы вокруг основания горы Шарп.
- Также марсоход Curiosity сделал селфи во время важного химического эксперимента. Робот провел водно-химический анализ одного из образцов грунта.
- А ученый утверждает, что нашел на снимках с Марса насекомых. Уильям Ромозер говорит, что на Красной планете все же есть жизнь.