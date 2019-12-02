Марсоход Curiosity сфотографировал Марс на рассвете

Снимок был сделан при помощи навигационной камеры

Марсоход NASA Curiosity сделал впечатляющую фотографию марсианского рассвета над кратером Гейла. Об этом сообщил один из членов команды Curiosity в Twitter.

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"Один из самых прекрасных снимков, которые мне посчастливилось получить", – написал Даг Эллисон из NASA, управлявший съемкой с Земли.

Снимок был сделан марсоходом в минувшую субботу, 30 ноября, при помощи навигационной камеры. На нем видно Солнце сияющее в левом углу снимка, едва освещая пейзаж вокруг марсохода.

Кратер Гейла является домом для Curiosity, который имеет такие захватывающие пейзажи, включая возвышающуюся вдали гору Шарп. Марсоход исследует планету с 2012 года.

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