"Заклейменный педофил". Дайвер рассказал, как чувствовал себя после твита Маска

В суде британский дайвер Вернон Ансворт, подавший иск против главы Tesla Илона Маска, заявил, что чувствовал себя "заклейменным педофилом" после скандального твита. Об этом сообщает Reuters.

Ансворт предстал перед судом во второй день заседаний. Британец собирается добиться в суде компенсации, размер которой пока не разглашается.

В зале заседаний федерального суда Лос-Анджелеса Ансворт появился спустя несколько часов после того, как Маск давал свои показания по делу.

В своих же показаниях дайвер заявил, что пост Маска о нем в Twitter был "унизительным, постыдным и грязным".

"По сути, с первого дня мне дали пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Мне больно об этом говорить", – Ансворт.

"Когда вы объединяете эти части (педо-парень, – ред.), я понимаю это так, что меня называют педофилом", – добавил дайвер.

Маск же в суде продолжал настаивать на том, что его термин "педо-парень" не является обвинением в педофилии, а жаргонным словечком из Южной Африки, где он вырос.

В защиту позиции Маска, выступили даже некоторые выпускники Преторийской средней школы, учившиеся в Южной Африке в 1980-годах. Так, Майкл Картрайт сообщил, что действительно слышал, как его одноклассники используют слово "педо", и предположил, что Маск использовал его в качестве определения "похотливого типа".

"Это вариация на тему. "Педо-парень", "педо-фрик" и так далее. В основном, это подозрительные выглядящий мужчина в возрасте, который слоняется по школам и смотрит на детей", – заявил генеральный директор IT-компании в Бельгии Дерик Смит.

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