Археологи обнаружили загадочные 4000-летние резные камни, похожие на людей
У побережья Шотландии, на Оркнейских островах археологи обнаружили резные камни, похожие на людей, возраст которых варьируется в пределах 4 тыс. лет. Об этом сообщает Live Science.
По словам исследователей, обработанные камни напоминают человеческие фигуры с большими телами, шеями и головами. Камни около 0,5 метра была обнаружены внутри сооружения, состоящего из трех гробниц, рядом с которыми были расположены два очага.
Находки были сделаны во время изучения местности, которая была отведена под строительство электрической подстанции. Внутри одного из очагов и были обнаружены каменные фигуры, всего таких было найдено девять.
Судя по всему, камни были "достаточно важными", так как были сделаны частью гробницы. Ученые предполагают, что фигуры были сделаны в 2000 году до н.э., но пока не знают, действительно ли камни повторяют человеческие очертания или были сформированы по другим причинам.
"Крайне редко можно найти изображение людей на доисторических Оркнейских островах, и когда такие обнаруживаются, они обычно более индивидуальны и немногочисленны. Если это действительно каменные фигурки, то найти сразу девять артефактов – большая удача", – рассказал ученый из Института археологии Университета Хайлендс и Айлендс Колин Ричардс.
Команда археологов также обнаружила в соседнем каменном желобе длинные перекрещивающиеся следы, вероятно, сделанные доисторическими плугами.
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