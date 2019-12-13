В Антарктиде найдена самая глубокая точка на Земле

В Восточной Антарктиде была обнаружена самая глубокая точна на континентальной Земле под ледником Денман. Об этом сообщает ВВС.

Открытие ученых представляет из себя заполненный льдом каньон, глубина которого достигает 3,5 км ниже уровня моря. Каньон был отображен на новой карте континента, которая показывает ранее неизвестный ландшафт, скрывающийся под ледяным щитом.

Но каньон стал одним из крупнейшим открытием, например, самая низкая точка на поверхности Земли, расположенная на берегу Мертвого моря, находится все на 413 м ниже уровня моря. А глубина Марианской впадины – на 11 км ниже уровня моря.

Новые открытия показали ранее неизвестные хребты, которые могут препятствовать отступлению тающих ледников, а также и гладкие, наклонные территории, что поспособствуют процессу.

"Несомненно, это самая точная картина того, что находится под ледниковым щитом Антарктиды", – заявил автор проекта, доктор Матье Морлигем.

Он подчеркнул, что карта заполняется все пробелы в воздушных съемках континента. Так, на протяжении десятилетий радарные инструменты исследовали Антарктиду, посылая микроволновые импульсы, чтобы выяснить топографию, скрывающуюся под толщей льда.

Для ледника Денман, ширина которого составляет 20 км и лед в нем спускается более чем на 3500 м ниже уровня моря.

"Желоба в океанах глубже, но это самый глубокий каньон на суше", – объяснил Морлигем.

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