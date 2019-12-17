Европа запускает космический телескоп, чтобы исследовать далекие миры

Европейское космическое агентство (ЕКА) на этой неделе собирается запустить новый космический телескоп "Хеопс", который займется изучением уже отрытых планет. Об этом сообщает ВВС.

По словам ученых, в задачи миссии будет входить исследование далеких планет на наличие различных газов в их атмосферах или особенности рельефа. Телескоп будет запущен на орбиту на российской ракете "Союз" из Французской Гвианы.

Старт миссии был запланирован на утро 17 декабря, но технический сбой в ракете-носителе остановил обратный отсчет. Вторая попытка запуска может произойти в среду, 18 декабря, если проблема будет решена.

Телескоп "Хеопс" (сокращение от "ExOPlanet Satellite", – ред.) является результатом совместной работы 11 государств-членов ЕКА, во главе которой стоит Швейцария.

Прибор займется измерениями крошечных изменений в свете, когда планеты будут проходить перед их родной звездой. Так, ученые собираются выяснить точные размеры планет, когда эта информацию будет объединена с данными о массе объекта, исследователи смогут выяснить его плотность.

"Исходя из этого, мы можем получить данные о составе и внутренней структуре планеты. Получая эти данные от множества планет, вращающихся вокруг разных типов звезд, мы будем лучше понимать эволюцию и формирование планет", – рассказала ученая проекта ЕКА, доктор Кейт Исаак.

С конца 1990-х годов было обнаружено около 4500 планет. Но сейчас ученые понимают, что должны выйти за пределы простого обнаружения объектов. Планеты необходимо профилировать на предмет, есть ли у них атмосферы, океаны, луны и так далее. Новый телескоп должен будет ответить на все эти вопросы.

Так, миссии был предоставлен список из 400-500 целей, который телескоп будет исследовать следующие 3,5 года. Большинство из этих объектов по своей величине находятся в диапазоне между Земле и Нептуном.

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