Проведен успешный запуск миссии по изучению планет вне Солнечной системы
В среду, 18 декабря, был успешно запущен космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА), миссия которого заключается в изучении планет вне Солнечной системы. Об этом сообщает АР.
Телескоп "Хеопс" (сокращение от "ExOPlanet Satellite", – ред.) успешно стартовал из Французской Гвианы в 08:54 по Гринвичу вместе с российской ракетой "Союз". Запуск состоялся спустя 24 часа после того, как первая попытка была отложена из-за технических неполадок с программным обеспечением в верхней ступени ракеты.
ЕКА сообщает, что миссия станет первой в области изучения уже открытых далеких планет в диапазоне размеров от Земли до Нептуна. Запущенный на орбиту телескоп сфокусируется на объектах возле ярких звезд, чтобы определить технические характеристики планет.
По словам швейцарского астронома и лауреата Нобелевской премии по физике Дидье Келоза, который возглавляет научную группу "Хеопс", миссия сосредоточится на 100 из более чем 4 тыс. открытых экзопланет.
Келоз подчеркнул, что телескоп должен помочь ученым определить размеры найденных планет и наличие у них атмосферы.
"Мы ничего он них не знаем, кроме того, что они (планеты, – ред.) существуют", – добавил ученый.
Ожидается, что телескоп может потратить от 100 минут до 5 дней на изучение той или иной экзопланеты, в зависимости от ее размеров.
Как ранее сообщал Фокус:
- Европа запускает космический телескоп, чтобы исследовать далекие миры. Телескоп "Хеопс" займется исследованием уже открытых планет.
- Также ученые определили две самые подходящие для зарождения жизни экзопланеты. Они находятся на расстоянии около 12,5 световых лет от Земли.
- А нобелевский лауреат заявил, что люди никогда не мигрируют на экзопланеты. Мишель Майор опроверг распространенный миф о переселении человечества на другие, пригодные для жизни планеты.