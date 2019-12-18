Космический скакун. NASA опубликовало снимок причудливой туманности
Космическое агентство NASA опубликовало захватывающий снимок туманности Конская Голова в созвездии Ориона. Об этом сообщает Fox News.
Далекая туманность получила свое название из-за причудливой формы, которая отдаленно напоминает голову лошади.
"Созданное звездными ветрами и излучением, великолепное межзвездное пылевое облако случайно приняло эту узнаваемую форму", – говорится в заявлении космического агентства.
Также подчеркивается, что красивое цветное изображение было получено в результате объединения снимков с разных телескопов.
По словам ученых, высота облака составляет около 5 световых лет и называется Barnard 33. Причудливой формы облако видно лишь благодаря светящейся красным эмиссионной туманности IC 434.
Как ранее сообщал Фокус:
- NASA нашло туманность, похожую на хеллоуинский "фонарь Джека". Необычные формы туманности удалось увидеть в инфракрасном свете.
- Также было опубликовано фото призрака Кассиопеи. Туманность IC 63 находится на расстоянии 550 световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи.