Разработчики похвастались дрифтующим DeLorean на автопилоте

Впервые инженеры из Стэнфордского университета показали свой дрифтующий DeLorean на автопилоте еще в 2015 году, но с тех пор автомобиль претерпел существенные изменения. Об этом сообщает New Atlas.

За несколько лет работы DeLorean усовершенствовали и отправили дрифтовать по трассе длиной в одни километр. Автомобиль называется Marty и его сходство с культовым DeLorean из фильма "Назад в будущее" ограничивается внешним видом. Внутри автомобиль оснастили электродвигателями, обеспечивающими 7000 Нм крутящего момента для каждого из задних колес, компьютерной системой торможения, дросселирования и рулевого управления.

Также в автомобиль поставили новый набор GPS-антенн на крыше, которые отслеживают положение машины с точностью до сантиметра. Подвеска также была усовершенствована, чтобы сделать ее менее "мягкой" и более эффективной для дрифта.

После этого, команда подготовила для Marty схему трассы, длина которой составила почти километр. Испытания проходили на гоночной трассе Thunderhill в Калифорнии. Инженеры сообщили, что бортовому компьютеру понадобилось всего несколько секунд, чтобы рассчитать оптимальный маршрут.

"Мы пытаемся разработать автоматизированное транспортное средство, способное выдерживать экстренные маневры или держаться на скользких поверхностях, таких как лед или снег. Так, мы хотим, чтобы машина на автопилоте могла избежать любой аварии в рамках законов физики", – заявил инженер-механик Крис Гердес.

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