На древней ассирийской глиняной табличке ученые нашли изображение "демона эпилепсии"

Ученые из университета Копенгагена исследовали древнюю глиняную табличку с клинописью, найденную много лет назад на территории современного Ирака и нашли на ней изображение "демона эпилепсии". Об этом пишет Daily Mail.

Существо имеет рога, хвост и змеиный язык и является самым древним изображением демона в истории.

История, изложенная на табличке, описывает обучение врача. Написал ее мужчина по имени Кисир-Ашур. Таблички были найдены в древней библиотеке в разрушенном городе Ассур на севере Ирака.

Из них стало ясно, что ассирийцы не различали лечение, как таковое, и магическое исцеление, поэтому их рецепты содержали как вполне разумные советы, такие как перевязки, припарки и лечение зельями и клизмами, так и описание магических ритуалов и обрядов.

Например, лечить желтуху советовали декоктом из можжевельника, сахарного тростника и некоторых других ингредиентов, сваренном на пиве, но при этом также советовали сводить больного в храм и молиться за него. А при укусе скорпиона советовали прикладывать отрезанную голову ящерицы.

Эпилепсия также была известна в то время, ассирийцы называли ее "бенну" и точно описывали ее симптомы – судороги, потеря сознания и здравомыслия, а некоторые пациенты даже блеяли как козы.

Фото: University of Copenhagen

Демон, вызывавший "бенну", действовал "от имени" Сина, бога Луны в шумеро-аккадской мифологии. Ассирийцы и вавилоняне полагали, что существует связь между луной, эпилепсией и безумием.

В следующие тысячелетия эта идея распространилась на другие регионы, включая западный мир. Её отголоски всё ещё можно найти в некоторых культурах. Например, в современном английском языке слово lunacy означает "безумие, помешательство".

"Мы давно знали, что ассирийцы и вавилоняне рассматривали болезни как явления, которые вызваны богами, демонами или колдовством. И целители были ответственны за изгнание этих сверхъестественных сил и медицинских симптомов, которые они вызвали, лекарствами, ритуалами или заклинаниями. Но это первый случай, когда нам удалось связать одну из очень редких иллюстраций демонов в медицинских текстах с конкретным заболеванием – эпилепсией", - сообщил ученый Троэльс Панк Арбёлль, исследовавший табличку.

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