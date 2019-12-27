Рождественский эксперимент на МКС: астронавты испекли печенье к праздникам

Перед Рождеством на борту Международной космической станции астронавты испекли печенье. Об этом сообщает The Verge.

Выпечка была частью эксперимента и к сожалению, так и не досталась ни Санта-Клаусу, ни космонавтам. Во время научного исследования была испытана новая печь в орбитальной лаборатории. Приготовленное в ней печенье запечатали и позже отправят обратно на Землю для анализа.

Космическая печь была отправлена на МКС в начале ноября на борту грузового корабля Cygnus. Приспособление было изготовлено в рамках нью-йоркского стартапа под названием Zero G Kitchen и разработчика космических технологий Nanoracks.

Читайте также: У космического корабля Boeing Starliner возникли проблемы на пути к МКС

Основной целью эксперимента была попытка выяснить возможно ли выпекать блюда в условиях микрогравитации. На Земле этот процесс достаточно прост – тесто оказывается в духовке и горячий воздух, разгоняемый вентиляторами, равномерно его запекает. Но в космосе процесс становится сложнее, так как горячий воздух не "поднимается" и нет гарантий, что тесто не уплывет из печи.

Печь Zero G была разработана, чтобы решить все эти проблемы.

"Она не работает, как ваша печь на Земле. Мы были вынуждены существенно изменить конструкцию духовки", – заявила старший менеджер по внутренним нагрузкам в Nanoracks Мэри Мерфи.

Для того, чтобы равномерно пропекать печенье, печь имеет форму цилиндра с нагревателями на каждой стороне. Само же тесто замешивается и выпекается в специальном лотке, чтобы блюдо не отправилось летать по МКС.

Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано выпекала образцы 12,13 и 17 декабря.

"Печь очень проста в использовании, и я думаю, что эксперимент прошел удачно. Мы смогли испечь образцы, но потребовалось несколько попыток для того, чтобы разобраться со временем готовки", – сообщила Пармитано.

Как ранее сообщал Фокус: