Volkswagen создал робота, который самостоятельно подзарядит электрокар на стоянке

Компания Volkswagen создала прототип зарядного робота, который будет сам искать электрокар владельца на стоянке. Об этом сообщает Engadget.

По задумке разработчиков, робот избавит владельцев электрокаров от поиска для зарядки своих авто. Так, автономный помощник будет подключаться к "вагону-батарее" на базовой станции и подавать комбинированную мощность 50 кВт на электромобиль. Привести в действие робота можно с помощью приложения или "умной" сети.

Робот не сможет полностью зарядить автомобиль, но заряда вполне хватит, например, на обратную дорогу домой.

Камеры, лазерные сканеры и ультразвуковые датчики помогут роботам перемещаться по парковочным зонам, а также находить порт зарядки электрокара. Так, в одном гараже смогут работать сразу несколько подобных роботов.

В Volkswagen говорят, что пока не определились с возможной датой выпуска зарядного робота. Скорее всего, запуск производства будет зависеть от ряда факторов, в том числе от способности использовать различные порты зарядки. Иначе, устройства найдут не слишком широкое применение, если смогут заряжать лишь автомобили Volkswagen.

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