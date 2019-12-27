В долгу перед природой. Как Украина восстанавливает Дунайский заповедник

Британское издание The Guardian опубликовало статью о Дунайском биосферном заповеднике и рассказало, как Украина восстанавливает свои водно-болотные угодья.

Речь идет о заповеднике в дельте Дуная. В 1970-х годах на реках Сарата и Когильник было построено 11 земляных плотин в качестве грубой альтернативы пешеходным мостам, чтобы открыть доступ к водоносным горизонтам района.

По словам орнитолога Максима Яковлева, до строительства плотин местные реки медленно разливались по богатой водно-болотистой экосистеме, которая сдерживала наводнения от проливных дождей.

"Тогда экосистема функционировала должным образом, у нас была более здоровая земля и растительность. Мои бабушка и дедушка рассказывали мне, насколько места были богаты рыбой, птицами и другими обитателям, но плотины быстро разрушили экосистему", – говорит Яковлев.

По данным международной организации Wetlands International, около 19% водно-болотных угодий исчезло с 1900 года и почти 90% – с начала промышленной революции.

Теперь Европа работает над улучшением ситуации на всем континенте, но особенно в этом регионе, который считается самым большим водно-болотным угодьем в Европе. Лишь 20% экосистемы дельты Дуная находится на территории Украины, но страна увеличивает свой участие в спасательной миссии благодаря европейским программам и небольшому краудфандинговому гранту.

"Без дамб польдеры снова заполнятся водой, а мелководья станут новым нерестилищем для рыб и местами гнездовья многих птиц, которые находятся под угрозой вымирания. Вверх по течению в Молдове начинаются работы по улучшению речного стока, поэтому для нас это волнующий момент", – рассказал Яковлев.

Орнитолог является частью команды биологов и специалистов по охране природы, работающих в проекте Rewilding Ukraine, который является местным отделением организации Rewilding Europe. Она осуществляет надзор за удалением вышеупомянутых плотин, которое близится к завершению.

"Буквально за последние несколько недель, когда были убраны первые плотины, мы увидели мелководье, куда вернулись рыбы и выдры. Удивительно, как быстро может мать-природа восстанавливаться, но для этого ей нужна рука помощи", – подытожил Яковлев.

Кроме этого, в 96 км от города Татарбунары, в самом сердце заповедника, на острове Ермаков реализуется еще один проект "Возрождающаяся Украина". Так биологи изучают, насколько переселение крупных травоядных улучшит водно-болотные экосистемы.

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