В Мексике обнаружен гигантский дворец майя

Археологи в Мексике обнаружили остатки огромного дворца майя, которому более 1 тыс. лет. Об этом сообщает The Guardian.

Археологическая находка была сделана в древнем городе, расположенном в 160 км от туристической точки – Канкун.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики, найденное строение в Кулубе имеет длину 55 метров, ширину 15 метров, а в высоту достигает 6 метров. Здание состояло из шести комнат. Так, комплекс включал в себя две жилые комнаты, алтарь и большую круглую печь. Рядом археологи также обнаружили древние захоронения и надеются, что анализ костей расскажет историю майя, живших в Кулубе.

Один из ведущих археологов Альфредо Баррера Рубио считает, что дворец использовался во время двух пересекающихся эпох цивилизации майя.

"Мы очень мало знаем об архитектурных особенностях этого региона, к северо-востоку от Юкатана. Поэтому одной из наших основных задач является изучения архитектуры Кулубы. И мы только в начале нашего пути", – заявил Рубио.

Майя построили одну из величайших цивилизация западного полушария, которая процветала по всей Центральной Америке, включая современную Мексику, Гватемалу, Белиз и Гондурас.

Их городах были каменные здания и пирамидальные храмы. Майя вели сельское хозяйство, занимались обработкой металлов, а также создали сложную ирригационную систему и изобрели иероглифическую письменность.

Общество майя пережило резкий и таинственный спад. Ученые предполагают, что причиной этому могли послужить война, климат, болезни или политика.

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