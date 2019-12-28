Ученые обнаружили в метеорите минерал, ранее не встречавшийся в природе

Ученые обнаружили редкую форму минерала в метеорите, который упал на Землю в 1951 году. Об этом сообщает ZME Science.

Речь идет о минерале из карбида железа, не встречавшийся ранее в природе. Открытие является ключевой предпосылкой для нового вида минерала, который позднее будет официально признан Международной минералогической ассоциацией (IMA).

Метеорит Веддерберн был найден в одноименном городке в Австралии. Исследователи на протяжении десятилетий изучали осколок, чтобы выяснить его секреты. Открытие сделала группа ученых, возглавляемая минералогом Чи Ма.

Лишь треть метеорита остается нетронутой и находится в музее Виктории в Австралии. Остальная часть была разделена на кусочки и использована в исследованиях. Анализ содержимого метеорита показал следы золота и железа, а также других редких минералов, таких как камацит, тэнит и троилит.

Теперь этот список пополнился и новыми минералом "edscottite", названным в честь эксперта по метеоритам и космохимика Эдварда Скотта из Гавайского университета. Открытие позволило ученым доказать, что этот атомарный состав минерала карбида железа может формироваться естественным путем. Ранее науке была известна лишь его синтетическая форма, полученная в лабораторных условиях.

Кроме этого, исследователи предполагают, что метеорит сформировался в результате космического столкновения планеты с луной или астероидом. Такой инцидент мог привести к тому, что фрагменты неизвестной планеты все еще путешествуют по космосу.

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