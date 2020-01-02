Индия готовит еще одну миссию на Луну за 35 миллионов долларов

Индия планирует предпринять новую попытку беспилотного полета на Луну в наступившем 2020 году. Об этом сообщает The Guardian.

По словам главы Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сивана, работы над новой миссией Chandrayaan-3 идут по плану. Так, Индия снова постарается посадить на поверхность Луны свой луноход.

"Мы планируем запуск в этом году, но процесс может затянуться и до следующего года", – Сиван.

По данным источников, индийские власти хотят, чтобы запуск произошел в ноябре 2020 года.

В июле Индия готовилась стать четвертой страной в мире, которая успешно провела посадку на поверхность Луны, и первой, высадившейся на южный полюс спутника. Но модуль Chandrayaan-2 потерпел крушение в сентябре 2019 года, разбившись при посадке.

Сиван сообщил, что строительство нового стартового модуля, посадочного модуля и наземного вездехода обойдется в 35 млн долларов.

Также в космическом агентстве добавили, что уже выбрали четырех кандидатов в астронавты для участия в первой пилотируемой миссии страны на орбиту Земли, которая должна стартовать в середине 2020 года.

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