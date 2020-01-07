Каменные саркофаги и провизия в горшочках: в Британии нашли древнеримское кладбище
Древнеримское кладбище случайно нашли рабочие, когда расчищали участок для строительства начальной школы. Сейчас раскопали уже более пятидесяти захоронений. Об этом пишет Daily Mail.
На кладбище найдены тела женщин, мужчин и детей. Каждое захоронение представляет из себя своеобразный каменный саркофаг, закопанный в землю. У тел были найдены личные вещи. Так, под головой одной из женщин была подушка, а в еще одном саркофаге ученые отыскали горшок с тем, что когда-то было жарким из курицы.
У ног нескольких скелетов лежали крохотные гвозди, что позволяет предполагать – их похоронили в сапогах. Также были обнаружены монета времен императора Веспасиана, правившего с 69 по 79 годы н.э., и кусок резной кости, скорее всего, от рукояти ножа.
Сейчас сделаны анализ ДНК, но ученые предполагают, что кроме римлян, которые захватили Британию в 43 году н. э. на кладбище могли быть похоронены британцы, которые приняли обычаи завоевателей, в частности, их погребальные обряды.
Фото: Wessex Archaeology
Не исключено, что все похороненные жили и работали на большой римской вилле, которая располагалась рядом. Пока ее еще не раскопали, но археологи нашли некоторые хозяйственные постройки, которые явно были частью большого имения.
Как ранее писал Фокус:
- Ученые из университета Копенгагена исследовали древнюю глиняную табличку с клинописью, найденную много лет назад на территории современного Ирака и нашли на ней изображение "демона эпилепсии".
- Был проведен ДНК-анализ ископаемой жвачки, которую около шести тысяч лет назад выплюнули на датском острове Лолланн. Тот кто использовал жвачку, был скорей всего женского пола, у нее были темная кожа, темные волосы и голубые глаза. Незадолго до этого она ела мясо дикой утки и фундук.