Sony на CES 2020 показала свой первый концепт электрокара
На выставке Consumer Electronic Show 2020 компания Sony представила необычный для себя продукт - концепт электромобиля.
Об этом пишет TheVerge.
Четырехдверный седан Vision-S со всех сторон и в т.ч. внутри буквально "напичкан" различными датчиками и сенсорами – в общей сложности у электрокара 33 датчика.
В салоне авто конструкторы разместили несколько широкоугольных дисплеев.
Концепт Sony ездить на "переосмысленной" платформе EV (electric vehicle), на которой, по словам конструкторов, смогут ездить и внедорожники.
Директор Sony Кэнъитиро Есида на представлении заявил, что этот концепт "воплощает наш вклад в будущее мобильности".
Вся презентация авто заняла около минуты, потому у зрителей осталась масса вопросов. Журналисты уже говорят, что Sony якобы и не планирует ставить Vision-S на конвейер – этот электрокар нужен скорее для того, чтобы продавать комплектующие.
При этом, в пресс-релизе самой компании говорится, что при разработке авто Sony сотрудничала с такими гигантами как Bosch, Continental, Genetex, Nvidia и Magna.
Фото: theverge.com
Как ранее сообщал Фокус:
- Компания Toyota показала концепт электрических автобусов, которые в 2020 году будут возить гостей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
- Также Toyota собирается использовать на Олимпиаде-2020 команду роботов-помощников.