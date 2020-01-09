Warner Bros. будет использовать ИИ для принятия решений о выпуске фильмов

Крупнейший концерн по производству фильмов Warner Bros. собирается использовать искусственный интеллект в процессе создания кинолент. Об этом сообщает Engadget.

Компания представила систему управления проектами AI Cinelytic, которая будет помогать принимать решения о выпуске фильмов. Конечно, окончательное решение о выпуске в прокат фильмов будут принимать люди, но ИИ поможет компании оценить будущий доход ленты, ценность приглашенных звезд и определить, когда лучше устроить показ.

Искусственный интеллект будет заниматься "повторяющимися задачами с низкой стоимостью", которые отвлекают руководителей компании от более глобальных проектов.

В компании сообщают, что речь идет о рутинной работе, которая зачастую не позволяет людям сосредоточиться на творческих аспектах работы.

Как ранее сообщал Фокус: