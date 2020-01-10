Разрыв шаблона. В США собираются выпустить круглый смартфон на Android
Американская компания решила выпустить концептуальный смартфон Cyrcle, который будет иметь круглую форму. Об этом сообщает Cnet.
Компания собирается представит новинку в мире прямоугольных гаджетов уже в первом квартале 2021 года, его стоимость будет составлять 700 долларов.
Ранняя модель телефона была представлена еще в 2016 году, но с тех пор Cyrcle получил 4G LTE и улучшил аппаратную часть телефона, сохранив при этом оригинальную форму, которая редко встречается в телефонной индустрии.
Устройство работает под управлением Android 9 и имеет сенсорный дисплей диаметром 3,45 дюйма. В это же время, разработчики признаются, что некоторые приложения, включая игровые, придется видоизменить, чтобы приспособить к круглой форме телефона.
По словам генерального директора Cyrcle Кристины Сайр, основываясь на отзывах пользователей, компания сохранит квадратный интерфейс популярных приложений и уменьшит его, что уместить в круглую рамку.
Смартфон также оборудован двумя 13-мегапиксельными камерами на передней и задней панелях, двумя SIM-картами и двойным разъемом для наушников.
Предзаказы на круглый смартфон станут доступными во втором квартале 2020 года. Предварительная цена гаджета составит 500 долларов.
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