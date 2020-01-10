Китай запустил портативную станцию для обмена квантовыми сообщениями

В Китае появилась первая в мире наземная портативная станция для отправки и приема защищенных квантовых сообщений. Об этом сообщает New Scientist.

Станция была успешно подключена к китайскому научному спутнику Quantum Science под названием Mozi, который был запущен в августе 2016 года.

Джи-Ган Рен из Китайского Университета Науки и Технологий с коллегами уже использовали мобильную станцию для защищенной передачи данных из Цзинань на северо-востоке Китая.

В отличие от обычной наземной станции, которая весит более 10 тонн, вес мобильной всего 80 кг и она достаточно мала, чтобы ее можно было установить на автомобиль.

Правда, уменьшение размеров станции также влияет и на мощность передачи.

"Мобильная наземная станция передает данные со скоростью от 4 тыс. до 10 тыс. бит в секунду, в сравнении с примерно 40 тыс. бит в секунду у более крупных станций", – говорит Рен.

Команда использовала мобильную станцию для выполнения квантового распределения ключей. Это позволяет двум сторонам делиться секретным ключом, который используется для шифрования и дешифрования информации.

Так, ключ был передан через спутник Mozi от мобильной станции в Цзинань стационарной станции в Шанхае.

Строительством мобильной квантовой наземной станции начали заниматься из-за спроса со стороны таких пользователей, как государственный Промышленный и Коммерческий Банк Китая.

В ближайшем будущем банки будут использовать портативные станции, а также муниципальным правительством Цзинань.

Кроме этого, за следующие несколько лет планируется запустить квантовый наноспутник, ориентированных на коммерческих клиентов.

"Мы хотим, чтобы все больше и больше клиентов использовали квантовые ключи для защиты своей важной информации", – подытожил Рен.

Как ранее сообщал Фокус: