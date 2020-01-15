Самый большой цветок растет на острове Суматра и пахнет гнилым мясом

В Индонезии на острове Суматра был найден самый большой цветок в мире, чьи размеры составили 111 см. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о растении Rafflesia tuan-mudae (или Раффлезия), он побил предыдущий рекорд, установленный Rafflesia arnoldii, чьей цветок достигал 107 сантиметров. Он также был найден на острове Суматра.

Раффлезии примечательны не только своими гигантскими цветками, но и отсутствием листьев, стеблей, а также привычного вида корней. Цветок не может расти с помощью фотосинтеза, он получается все питательные вещества из определенной лозы, на которой паразитирует.

В течение нескольких лет цветок остается в тканях растения-хозяина, после этого он выпускает бутон, который несколько месяцев набухает. Распустившийся цветок приобретает ярко-красный цвет и толстые лепестки.

Также цветок источающий запах гниющего мяса, которое помогает ему привлекать опыляющих мух. По словам ученых, Раффлезия крадет часть ДНК виноградной лозы, на которой паразитирует, используя ее для собственного генетического кода по совершенно непонятным причинам.

Гигантский цветок находится под угрозой исчезновения, так как его родные леса становятся все меньше и его по-прежнему невозможно выращивать в лабораторных условиях.

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