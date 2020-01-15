ООН подготовила план борьбы с шестым массовым вымиранием на Земле

Агентство ООН разработало план предотвращения шестого массового вымирания на Земле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конвенция ООН о биологическом разнообразии опубликовала проект, в котором изложены меры по борьбе с продолжающимся ухудшением биоразнообразия нашей планеты. Основная цель проекта – предоставить правительства основу из 20 целей на следующее десятилетие, которые включают сокращение выбросов парниковых газов, увеличение диапазона охраняемых районов и так далее.

Одним из ключевых предложений является предоставление к 2030 году официально охраняемого статуса почти трети мирового океана и суши, чтобы защитить биологические виды от вымирания из-за сокращения мест обитания. На данный момент лишь около 15% суши в мире и 3% мирового океана защищены.

Также в проекте призывают сократить загрязнение пестицидами, пластмассой и другими веществами как минимум на 50%, а также усилить работу по контролю инвазивных видов.

Основной отчет WWF в 2016 году показал, что популяция позвоночных животных, таких как млекопитающие, птицы и рыбы, сократились почти на 60% в период с 1970 по 2012 годы. В другом отчете ООН говорится, что в настоящее время от 500 тыс. до 1 млн видов сталкиваются с вымиранием из-за деятельности человека. Данные превышают в "десятки-сотни раз средние показатели за последние 10 млн лет".

Шестое массовое вымирание – это термин, который ученые используют для описания текущего коллапса флоры и фауны по всему миру. За последние 500 млн лет было пять массовых вымираний в результате падения, метеоритов, извержения вулканов и ледниковых периодов. Но шестой является результатом человеческой деятельности, и он приводит к исчезновению десятков тысяч видов в масштабах, сопоставимых с предыдущими катаклизмами.

Новый план ООН по решению всех этих проблем будет доработан и принят в октябре 2020 года на саммите по биоразнообразию в Китае.

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