Предок всей сложной жизни на Земле. Микроорганизм раскрыл главную эволюционную веху

Ученые получили ответ на ключевой вопрос в эволюции на Земле, в частности, как произошел переход от простых бактерий к более сложным видам – грибам, растениям, животным и людям. Об этом сообщает Reuters.

Так, исследователи изучили микроорганизм, найденный на глубине 2,5 км у берегов Японии. Позже им удалось в лабораторных условиях выделить организм, который может являться предком всей сложной жизни на Земле. Он относится к специфической группе архей, названных асгардцами и объединяющих в себе признаки бактерий и многоклеточных.

Микроорганизм был назван Prometheoarchaeum syntrophicum, в честь греческого бога Прометея. Prometheoarchaeum имеет сферическую форму, чей диаметр составляет 500 нанометров. У него есть длинные, часто разветвляющиеся щупальцевидные отростки на внешней поверхности.

Долго время ученые ломали голову над тем, как произошел эволюционный переход от таких простых бактерийоподобных клеток к первым элементарным грибам, растениям и животным.

На основе проведенных исследований, ученые предположили, что бактерия могла запутаться в отростках Prometheoarchaeum и позже была поглощена. В конечном итоге, появилась органелла – внутренняя структура клетки, которая является жизненно важным компонентом.

По словам ученых, именно так могли появиться на Земле первые эукариоты – живые организмы, клетки которых содержат ядро.

"Мы смогли получить полный геном Prometheoarchaeum и доказать, что эти археи обладают многими генами, которые, как считается, имеются только у эукариотов", – заявил ведущий автор исследования, микробиолог из Японского национального института передовых промышленных наук и технологий Масару Нобу.

Также было установлено, что Prometheoarchaeum напрямую зависит от бактерии-компаньона.

"Организм потребляет аминокислоты через симбиоз с партнером. Так происходит потому, что организм не может ни полностью переварить аминокислоты, ни получить энергию, а также построить собственную клетку без посторонней помощи", – добавил Нобу.

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