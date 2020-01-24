Мумия "заговорила". Голос египтянина был услышан спустя 3 тысячи лет со дня его смерти

Британские исследователи воссоздали голос древнеегипетского священника Несьямуна, который погиб и был мумифицирован 3 тыс. лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, Несьямун жил при фараоне Рамсесе XI, который правил примерно в начале 11-го века до нашей эры.

Впервые мумию священника развернули в 1824 году, и последовавшие исследования показали, что Несьямуну было за 50 лет, когда его настигла смерть. Предполагается, что он умер от удушения, которое могло быть вызвано аллергической реакцией, возможно, в результате укуса насекомого.

Спустя 3 тыс. лет после этих событий, команда ученых напечатала 3D-репродукция речевого тракта Несьямуна, чтобы услышать, как звучал голос священника.

"То, что мы сделали – это звук голоса Несьямуна. Это не его речь как таковая", – рассказал соавтор исследования профессор Дэвид Ховард.

По словам команды, они отвезли мумию в медучреждение в Лидсе, чтобы сделать серию компьютерных томографий. После этого, была сделана цифровая реконструкция речевого тракта Несьямуна, которую напечатали с помощью 3D-печати.

Из-за процесса мумификации, погребения и долгого промежутка времени возникли некоторый проблемы. Так, язык мумии сморщился, а мягкое небо и вовсе отсутствовало. Ученым пришлось заполнить промежутки, а после этого подключить 3D-модель к электронной гортани и микрофону.

Воспроизведенный речевой тракт мумии.

"Мы получили электронный звук гортани, и если бы это делал сам Несьямун, он передавал бы воздух из легких через гортань, где вибрировали бы его голосовые связки, создавая тот же эффект", – добавил Ховард

По словам ученого, размеры гортани и речевого тракта священника предполагают, что он имел голос чуть выше, чем у среднестатистического мужчины в наши дни.

"Далее мы хотели бы разработать компьютерную модель, которая позволит нам перемещать речевой тракт и формировать различные гласные звуки и, надеюсь, в конечном счете слова. Полученный нами звук не был тем, что Несьямун издавал при жизни, но дальше мы сможем восстановить его речь полностью", – подытожил соавтор работы.

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