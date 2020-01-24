Определили по слюне: футбольные болельщики испытывают "запредельный" уровень стресса

Было проведено исследование, которое свидетельствует, что активно и страстно болеть во время футбольных матчей – вредно для здоровья. Ученые предполагают, что преданные фанаты футбола испытывают такой "запредельный стресс", переживая за свою команду, что подвергаются риску сердечного приступа. Об этом пишет ВВС.

Исследования проводили ученые из Оксфорда. Они проверили слюну фанатов из Бразилии во время исторического матча 2014 года Чемпионата мира по футболу "Бразилия : Германия", когда Германия победила с разгромным счетом 7 : 1.

Фото: sportbible

И выяснилось, что уровень гормона кортизола был превышен во много раз, также было значительно повышено кровяное давление и оказана значительная нагрузка на сердце.

Исследователи не обнаружили различий в уровнях стресса между мужчинами и женщинами во время игры, несмотря на предвзятое мнения, что мужчины больше "связаны ментально со своими футбольными командами" и являются более преданными болельщиками.

"Болельщики, которые связаны эмоционально со своей командой и имеют с ней чувство единения, испытывают наибольший физиологический стресс при просмотре матча", - заявила доктор Марта Ньюсон, исследователь из Оксфорда.

Фото: ibtimes

Случайные зрители также испытывают стресс, однако он гораздо ниже.

Предыдущее исследование показало увеличение количества сердечных приступов среди болельщиков во время важных матчей.

Снизить уровень стресса помогут объятия и тихая музыка. И если со вторым проблемы, то привычка футбольных фанов обниматься и поддерживать друг друга во время матчей немного помогает.

Как ранее писал Фокус:

Футбольный клуб из первой украинской лиги расторг контракт со своим игроком из-за его поездки в Россию. В клубе говорят, что Игорь Сикорский дискредитировал команду, которая поддерживает украинскую армию и помогает бойцам на передовой.