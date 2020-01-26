Звезда-вампир. Ученые обнаружили белого карлика, "обворовывающего" своего соседа
Астрономы обнаружили звезду, периодически "ворующую" вещество у своей соседки, входящей с ней в двойную систему. Об этом сообщает NASA.
Система состоит из белого карлика и коричневого карлика, совершающего оборот вокруг своего компаньона каждые 83 минуты на расстоянии около 400 тысяч километров, что приблизительно равно расстоянию от Луны до Земли.
Таким образом, звезды расположены настолько близко, что белый карлик вытягивает вещество у своего соседа, напоминая своими действиями вампира.
Этот материал формирует аккреционный диск вокруг белого карлика. По мнению ученых, именно этот диск вызывает вспышки яркости системы, когда количество вещества в нем достигает пиковых значений. Яркость белого карлика повышается в 1600 раз, а затем снова падает.
Как ранее сообщал Фокус:
- Открыта древняя звезда в окружении загадочных колец. Белому карлику 3 миллиарда лет.
- Также ученые считают, что за пределами Солнечной системы существует много планет, похожих на Землю. Ученые изучили шесть белых карликов, чье сильное гравитационное поле затянуло на свою орбиту остатки планет и другие каменистые объекты.