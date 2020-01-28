Сдается в аренду. На МКС появится свой отель для туристов и ученых

Космическое агентство NASA озвучило свои планы по установке дополнительного отсека на МКС, который будет сдаваться в аренду в коммерческих целях. Об этом сообщает Cnet.

Для строительство коммерческого модуля была выбрана компания Axiom Space из Хьюстона. В последние годы NASA работало над коммерциализацией космоса.

"Работа Axiom по развитию коммерческого направления в космосе является критически важным шагом для NASA для удовлетворения долгосрочных потребностей в подготовке космонавтов, научных исследований и демонстраций технологий на низкой околоземной орбите", – заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

Таким образом, NASA и другие правительственные космические агентства, вероятно, станут первыми клиентами Axiom. Компанией управляет бывший руководитель офиса МКС Майкл Суффредини. Его компания обеспечит как минимум, один отсек, который будет подключен к переднему порту МКС и будет использоваться в качестве хаба и спальных помещений для астронавтов.

В планах у Axiom создать коммерческие ворота в космос, предоставляя исследователям, производителям и туристам возможность посетить орбиту. В будущем компания собирается из отправленных на МКС модулей, создать частную автономную космическую станцию.

Сроки установки на МКС первого модуля пока неизвестны, но компания Axiom заявила, что хотела бы начать отправку туристов на МКС уже в 2021 году.

Как ранее сообщал Фокус: