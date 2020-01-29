Песчаные дюны в небе. Энтузиасты-любители обнаружили неизвестное атмосферное явление

В Финляндии исследователи-любители запечатлели новую форму северного сияния, а ученые подтвердили открытие. Об этом сообщает The Guardian.

Так, полярные сияния являются свечением верхних слоев атмосферы планет, обладающих магнитосферой, когда она взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.

"Это то же самое, что и неоновые лампы. По сути, мы можем сказать, что полярные сияния – это небесные неоновые лампы", – рассказала профессор вычислительной физики космоса в Хельсинкском университете Минна Палмрот.

Именно ей впервые попались на глаза фотографии необычной формы северного сияния. Дело в том, что сияние приобретает много разных форм, включая дуги, спирали и корону.

По словам Палмрот, энтузиасты-любители обнаружили новую форму, которая напоминает песчаные дюны.

"Волны имеют разные частоту, длину, а также амплитуды и появления чего-то более симметричного, например, песчаных дюн, говорит, что существует некий механизм, который делает волны такими ровными", – заявила Палмрот.

Она подчеркнула, что такой механизм довольно необычен и называется "мезосферным каналом", и возникает, когда атомы кислорода, распределение которых зависит от влияния атмосферных волн, возбуждаются при взаимодействии с солнечным ветром.

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