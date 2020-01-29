Песчаные дюны в небе. Энтузиасты-любители обнаружили неизвестное атмосферное явление
В Финляндии исследователи-любители запечатлели новую форму северного сияния, а ученые подтвердили открытие. Об этом сообщает The Guardian.
Так, полярные сияния являются свечением верхних слоев атмосферы планет, обладающих магнитосферой, когда она взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.
"Это то же самое, что и неоновые лампы. По сути, мы можем сказать, что полярные сияния – это небесные неоновые лампы", – рассказала профессор вычислительной физики космоса в Хельсинкском университете Минна Палмрот.
Именно ей впервые попались на глаза фотографии необычной формы северного сияния. Дело в том, что сияние приобретает много разных форм, включая дуги, спирали и корону.
По словам Палмрот, энтузиасты-любители обнаружили новую форму, которая напоминает песчаные дюны.
"Волны имеют разные частоту, длину, а также амплитуды и появления чего-то более симметричного, например, песчаных дюн, говорит, что существует некий механизм, который делает волны такими ровными", – заявила Палмрот.
Она подчеркнула, что такой механизм довольно необычен и называется "мезосферным каналом", и возникает, когда атомы кислорода, распределение которых зависит от влияния атмосферных волн, возбуждаются при взаимодействии с солнечным ветром.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Лапландии сняли потрясающее северное сияние. На кадрах видно, как ярко-зеленые полосы скручиваются и извиваются в различные причудливые фигуры.
- Также астрономы заметили полярные сияния на Юпитере. Северное и южное сияния на планете не похожи друг на друга.