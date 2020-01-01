В далёкой-далёкой галактике. Лучшие снимки телескопа Hubble в 2019 году

Телескоп Hubble — совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Уже 29 лет он находится на орбите Земли, снабжая учёных ценным материалом для исследований и радуя необычными снимками всех любителей далёкого космоса

Следы "Великой вспышки"

Это двойная звезда-гипергигант Эта Киля, расположенная в 7500 световых лет от Земли. В начале XIX века её блеск стал быстро увеличиваться, и к 1843 году она была самым ярким объектом ночного неба, не считая Луны, планет и Сириуса. Астрономы назвали это событие "Великой вспышкой". Правда, сейчас звезда находится на грани видимости невооружённым глазом. Недавно Hubble сфотографировал её в ультрафиолетовом диапазоне. Голубой цвет соответствует свечению атомов магния. Красный — выброшенному во время "Великой вспышки" веществу, в котором доминирует азот.

Двойные песочные часы

Южная Крабовидная туманность расположена в нескольких тысячах световых лет от Земли в созвездии Центавра. Её причудливая форма, напоминающая вложенные друг в друга песочные часы, создана двойной звёздной системой. Одна из звёзд — стареющий красный гигант, а вторая — белый карлик. Первая теряет свои внешние слои, в результате чего обе звезды погружаются в диск из газа.

Звёздный кластер

Шаровое скопление NGC 1466 состоит из звёзд, притягиваемых гравитацией. Звёздный шар медленно движется в пространстве на задворках Большого Магелланова Облака — одной из ближайших к Млечному Пути галактик. Голубое свечение испускают звёзды с наибольшей массой в шаровом скоплении.

Призрачное лицо

Система AM 2026-424 находится в 700 млн световых лет от Земли. Она сформировалась в результате столкновения двух галактик. Каждый "глаз" на призрачном лице — это ядро одной из галактик. Контур лица формируют молодые звёзды, а нос и рот — другие звёздные скопления. Спустя 1–2 млрд лет галактики полностью сольются.

Галактическая спираль

Галактика NGC 3147 выглядит, как винтовая лестница, ведущая к яркому центру. Спиральные полосы — это скопления молодых звёзд, туманностей и пыли. В центре захватывающей картины находится чёрная дыра, окружённая диском из звёзд, газа и пыли, захваченных гравитационным водоворотом. Галактика расположена на расстоянии 130 млн световых лет от Земли в созвездии Дракон.