До мельчайших деталей. Сделана лучшая фотография Солнца за всю историю астрономических наблюдений

Ученым удалось сделать самую подробную фотографию поверхности Солнца за всю историю астрономических наблюдений. Об этом сообщает New Scientist.

Фотография была сделана самым большим в мире солнечным телескопом Даниэля К. Иноуэ (DKIST) на Гавайях в первый день его наблюдений.

Подобный сотам рисунок на снимке состоит из "ячеек" плазмы, которые циркулируют по всей поверхности Солнца и отбирают тепло из центра звезды. Яркие центры ячеек отмечают, где поднимается плазма, а темные очертания – более низкие области. Размер каждой ячейки измеряется в сотнях километров по диагонали, что превышает размер Франции.

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Сделанное изображение более чем в пять раз превышает разрешение снимков с предыдущего крупнейшего в мире солнечного телескопа. Так, на поверхности Солнца ученым удалось рассмотреть структуры размером всего 30 км.

"Теперь мы увидели мельчайшие детали самого большого объекта в нашей солнечной системе. То, что раньше выглядело как одна яркая точка, оказалось множеством более мелких структур. Впервые мы смогли наблюдать столь небольшие объекты", – заявил директор DKIST Томас Риммеле.

Он подчеркивает, что снимок лишь начало исследований. Фото было сделано 10 декабря 2019 года, в первый день работы телескопа, когда дополнительные научные приборы еще не были установлены. По словам Риммеле, в ближайшие 6 месяцев DKIST сможет измерять магнитные поля эти относительно небольших объектов на солнце, а также фотографировать их.

Ученые надеются на то, что исследования помогут выяснить, почему более слабый внешний слой Солнца, так называемая корона, намного горячее, чем поверхность самого Солнца. Также телескоп сможет предсказывать солнечные извержения, когда Солнце посылается в сторону Земли плазменные взрывы.

Как ранее сообщал Фокус: