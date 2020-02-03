Затронет миллионы пользователей. WhatsApp перестал работать на старых iOS и Android

Популярный мессенджер WhatsApp прекратил свою работу на смартфонах, на которых используются старые операционный системы. Об этом сообщает Forbes.

"WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств iPhone и Android с устаревшими операционными системами", - говорится в сообщении.

Так, у владельцев iPhone не будет запускаться мессенджер, если на нем установлена операционная система iOS 8 и более старая, а для пользователей Android – операционная система 2.3.7 Gingerbread или более ранние версии.

По предварительным подсчетам, решение владельцев WhatsApp может повлиять на миллионы пользователей в мире.

Стоит подчеркнуть, что о подобном нововведении представители компании сообщили еще в 2017 году. Основной причиной послужило повышение безопасности самих пользователей, что было бы невозможно сделать на старых операционных системах смартфона.

В компании призывают пользователей обновить свои смартфоны до последней версии операционных систем iOS или Android, которые на данным момент доступны.

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