Затронет миллионы пользователей. WhatsApp перестал работать на старых iOS и Android
Популярный мессенджер WhatsApp прекратил свою работу на смартфонах, на которых используются старые операционный системы. Об этом сообщает Forbes.
"WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств iPhone и Android с устаревшими операционными системами", - говорится в сообщении.
Так, у владельцев iPhone не будет запускаться мессенджер, если на нем установлена операционная система iOS 8 и более старая, а для пользователей Android – операционная система 2.3.7 Gingerbread или более ранние версии.
По предварительным подсчетам, решение владельцев WhatsApp может повлиять на миллионы пользователей в мире.
Стоит подчеркнуть, что о подобном нововведении представители компании сообщили еще в 2017 году. Основной причиной послужило повышение безопасности самих пользователей, что было бы невозможно сделать на старых операционных системах смартфона.
В компании призывают пользователей обновить свои смартфоны до последней версии операционных систем iOS или Android, которые на данным момент доступны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Наследный принц Саудовской Аравии мог взломал телефон главы Amazon через WhatsApp. Со смартфона Джеффа Безоса предположительно, несколько часов выкачивалась информация.
- Также хакеры с помощью WhatsApp и камеры в смартфонах следили за людьми. В мессенджере была обнаружена серьезная уязвимость.