Испытания провалились. Первая вакцина против ВИЧ оказалась бесполезной

Экспериментальная вакцина против вируса ВИЧ, который взывает СПИД, оказалась неэффективной. Об этом сообщает ВВС.

Национальные институты здравоохранения США прекратили исследование вакцины HVTN 702. Участие в испытаниях принимали более 5 тыс. человек в Южной Африке. Но выяснилось, что вакцина не предотвращала ВИЧ.

Эксперты выразили "глубокое разочарование", но добавили, что поиск профилактической вакцины против ВИЧ должен продолжаться.

Речь идет о вакцинах, которые не содержат ВИЧ, следовательно, не представляют опасности передачи его человеку.

HVTN 702 был первым кандидатом на вакцину против ВИЧ, который продемонстрировал неплохие результаты во время ранних клинических исследований. Существует много различных штаммов ВИЧ, и вакцина была адаптирована к подтипу, который наиболее распространен в Южной Африке. Данный подтип имеет один из самых высоких уровней распространения в мире.

Ученые возлагали большие надежды на будущую вакцину и считали, что смогут адаптировать ее для других штаммов ВИЧ, циркулирующих в других частях мира.

В ходе исследования часть добровольцев получала плацебо, а вторая часть – вакцину. Результаты не продемонстрировали никакого снижения заболеваемости среди тех, кто получал препарат.

"Вакцина против ВИЧ необходима для прекращения глобальной пандемии, и мы надеялись, что этот кандидат на вакцину будет успешным. К сожалению, этого не произошло. Продолжаются исследования других подходов к созданию безопасной и эффективной вакцины против ВИЧ", – заявил доктор Энтони Фаучи из Министерства здравоохранения и социальных служб США.

"Несмотря на то, что это серьезный удар для области, нам необходимо продолжить поиск профилактической вакцины", – добавила представительница Международного общества по СПИДу Линда-Гэйл Беккер.

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