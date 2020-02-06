В Израиле вырастили вымершие финиковые пальмы из семян возрастом 2 тысячи лет

Семь вымерших финиковых пальм были выращены из семян, найденных в Иудейской пустыне невдалеке от Иерусалима, возраст которых составляет 2 тыс. лет. Об этом сообщает New Scientist.

Самые древние семена из когда-либо проросших были найдены в пещерах и дворце, построенном Иродом Великим в 1 веке до нашей эры.

Сара Саллон из Исследовательского центра естественной медицины им. Луи Л. Борика в Иерусалиме с коллегами ранее уже вырастила одну финиковую пальму из найденных семян. Теперь же команде удалось вырастить сразу шесть деревьев.

Перед посадкой древние семена были тщательно подготовлены. В них добавили гормоны, способствующие росту, а затем посадили в землю в карантинной зоне.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст семян составляет 2 тыс. лет. Генетический анализ показал, что некоторые из финиковых пальм женского пола были опылены мужскими видами из разных областей. Такой факт говорит о том, что древние израильтяне, которые жили в вышеупомянутом регионе, использовали сложные методы селекции растений.

Согласно историческим записям, финиковые пальмы отличались своими большими размерами, сладостью и целебными свойствами. Древнеримский писатель Плиний Старший говорил, что "их выдающимся свойством является маслянистый сок, который они источают, и чрезвычайно сладкий вкус, похожий на медовый".

Посевы финиковых пальм в Израиле начали вымирать после войн региона с Римом в 1-м и 2-м веках до нашей эры. Ученые считают, что жаркие и сухие условия Иудейской пустыни, вероятно, помогли сохранить оставшиеся семена так долго.

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