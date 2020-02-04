Более семи тысяч лет: в Чехии нашли древнейший в мире деревянный колодец
2020-02-04 14:55:30
Колодец был построен в эпоху неолита
Неожиданную находку сделали рабочие в Чехии во время строительства автомагистрали из Богемии в Моравию. Они раскопали древнейшее в мире деревянное сооружение – колодец. Об этом пишет Somag news.
Датировали находку весьма точно, изучив годичные кольца дубовых стволов, из которых и был сооружен колодец.
Он так хорошо сохранился, потому что находился в заболоченной местности, был затоплен и оказался под слоем ила и земли.
Ученые считают, что колодец был возведен в эпоху неолита, новокаменного века в 5256 г. до н. э., или 7275 лет назад. Причем действовали древние строители весьма умело, хоть в их распоряжении были только каменные орудия.
Фото: Archaeological Centre Olomouc
Конструкция состоит из угловых столбов, в которых выдолблены пазы, в которые вставлены доски. "Форма отдельных конструктивных элементов и следы инструмента, сохраненные на их поверхности, подтверждают сложные навыки столярного дела", - отмечают археологи.
Интересно, но колодец являлся отдельно стоящим сооружением и обслуживал поселения рядом. Сейчас археологи хотят обезопасить уникальное сооружение и, возможно, перенести его на новое место.
Как ранее писал Фокус:
- Древнеримское кладбище случайно нашли рабочие, когда расчищали участок для строительства начальной школы. Сейчас раскопали уже более пятидесяти захоронений. На кладбище найдены тела женщин, мужчин и детей. Каждое захоронение представляет из себя своеобразный каменный саркофаг, закопанный в землю. У тел были найдены личные вещи.
- Ученые раскрыли тайну смерти знатной египтянки Такабути, возраст мумии которой составляет не менее 2600 лет. Саркофаг с мумией Такабути был привезен в Музей Ульстера в Белфасте еще в 1834 году египтологом Томасом Грегом из Холивуда, графство Даун. Саван развернули через год, мумию исследовали и с той пор не трогали.