Более семи тысяч лет: в Чехии нашли древнейший в мире деревянный колодец

2020-02-04 14:55:30

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Колодец был построен в эпоху неолита

Неожиданную находку сделали рабочие в Чехии во время строительства автомагистрали из Богемии в Моравию. Они раскопали древнейшее в мире деревянное сооружение – колодец. Об этом пишет Somag news.

Датировали находку весьма точно, изучив годичные кольца дубовых стволов, из которых и был сооружен колодец.

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Он так хорошо сохранился, потому что находился в заболоченной местности, был затоплен и оказался под слоем ила и земли.

Ученые считают, что колодец был возведен в эпоху неолита, новокаменного века в 5256 г. до н. э., или 7275 лет назад. Причем действовали древние строители весьма умело, хоть в их распоряжении были только каменные орудия.

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Фото: Archaeological Centre Olomouc

Конструкция состоит из угловых столбов, в которых выдолблены пазы, в которые вставлены доски. "Форма отдельных конструктивных элементов и следы инструмента, сохраненные на их поверхности, подтверждают сложные навыки столярного дела", - отмечают археологи.

Интересно, но колодец являлся отдельно стоящим сооружением и обслуживал поселения рядом. Сейчас археологи хотят обезопасить уникальное сооружение и, возможно, перенести его на новое место.

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