Шторм помог самолету British Airways установить рекорд скорости над Атлантикой

Самолет Boeing 747 авиакомпании компании British Airways совершил самый быстрый коммерческий пассажирский рейс из Нью-Йорка в Лондона. Об этом сообщил сервис Flightradar24 в Twitter.

В субботу и воскресенье рекорды над Атлантикой несколько раз обновлялись под воздействием мощного шторма Кьяра, который достиг Британии. В то же время сотни более поздних рейсов были отменены.

Боинг British Airways прилетел из Нью-Йорка в лондонский аэропорт Хитроу за 4 часа 56 минут. Он оказался всего на минуту быстрее, чем рейс Virgin Atlantic, который приземлился в Хитроу несколькими мгновениями позже, и на три минуты быстрее, чем другой самолет Virgin, прилетевший сегодня утром.

Самолеты British Airways и Virgin побили предыдущий рекорд на линии Нью-Йорк-Лондон, который принадлежал компании Norwegian, самолет которой в 2018 году долетел до Лондона за 5 часов 13 минут. Среднее время авиаперелета между Нью-Йорком и Лондоном составляет около 6 часов 13 минут.

"Мы всегда отдаем предпочтение безопасности перед рекордами скорости, но наши высококвалифицированные пилоты максимально использовали условия, чтобы заблаговременно вернуть клиентов в Лондон", - прокомментировали рекорд в British Airways, сообщает The Independent.

Максимальную скорость (825 миль в час) самолет авиакомпании набрал над восточным побережьем Ньюфаундленда.

В то же время абсолютный рекорд был установлен на сверхзвуковом авиалайнере в 1996 году: "Конкорд" долетел из Нью-Йорка до Лондона за 2 часа 52 минуты и 59 секунд.Несмотря на ускорение полетов через Атлантику, шторм Кьяра стал причиной отмены сотни авиарейсов, поездов и паромных сообщений.

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