В 18,4 миллиардах километров от дома. Voyager 2 удалось пережить неожиданный сбой

NASA удалось восстановить связь с Voyager 2 после того, как он отключился в безопасном режиме на прошлой неделе. Об этом сообщает New Atlas.

Так, на прошлой неделе произошел сбой во время необъяснимой задержки калибровочного маневра, которая привела к одновременному включению двух мощных систем космического аппарата. Результатом сбоя стало отключение питания.

По словам ученых, устранение неполадок в Voyager 2 является непростой задачей, так как сигнал к космическому аппарату идет со скоростью света, что занимает 17 часов в одну сторону. Команде каждый раз необходимо ожидать около 34 часов, чтобы узнать, сработала ли посланный сигнал.

Несмотря на трудоемкий процесс NASA все же удалось вернуть к жизни приборы Voyager 2, который находится в 18,4 млрд км от Земли, и возобновить сбор данных.

Отмечается, что подобные сбои не являются чем-то особенным если учитывать то, что космический аппарат был создан в 1977 году, еще до появления персональных компьютеров.

Кроме этого, ученые подчеркивают, что к 2019 году мощность Voyager 2 снизилась до 280 Вт, и NASA приняло решение отключить один из бортовых нагревателей, который должен поддерживать оборудование в оптимальных рабочих условиях. Примечательно то, что даже несмотря на падение температур и снижение доступной мощности, аппарат все еще отправляет данные с пяти приборов.

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